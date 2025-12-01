Grande successo per la Festa Regionale Minibasket del Settore Femminile

Tempo di lettura: 2 minuti Grande successo per la  Festa Regionale Minibasket del Settore Femminile, tenutasi nel pomeriggio di sabato 29, che ha visto la partecipazione di  160 bambine  provenienti da tutta la Campania, comprese alcune giovani atlete giunte dall’isola di Capri. L’evento si è svolto presso il  PalaMiwa  di Benevento, grazie alla preziosa ospitalità della  Cestistica Benevento  per aver messo a disposizione la struttura. Un grazie particolare è rivolto a tutti gli istruttori delle varie società che hanno collaborato con lo staff tecnico regionale per il supporto organizzativo e per la buona riuscita dell’evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

