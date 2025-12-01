Tempo di lettura: 2 minuti Grande successo per la Festa Regionale Minibasket del Settore Femminile, tenutasi nel pomeriggio di sabato 29, che ha visto la partecipazione di 160 bambine provenienti da tutta la Campania, comprese alcune giovani atlete giunte dall’isola di Capri. L’evento si è svolto presso il PalaMiwa di Benevento, grazie alla preziosa ospitalità della Cestistica Benevento per aver messo a disposizione la struttura. Un grazie particolare è rivolto a tutti gli istruttori delle varie società che hanno collaborato con lo staff tecnico regionale per il supporto organizzativo e per la buona riuscita dell’evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

