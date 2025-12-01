Simona Ventura gela tutti: “Sono successe cose molto gravi”. La puntata del 1 dicembre di Dentro la Notizia si è trasformata in un vero terremoto televisivo. In collegamento, Simona Ventura ha annunciato che quella di stasera, in prime time su Canale 5, non sarà una puntata qualunque del Grande Fratello. Le sue parole hanno gelato lo studio: “Ci aspettano colpi di scena. In casa sono accadute cose gravi e ci saranno provvedimenti per uno o più concorrenti.” A una domanda diretta di Gianluigi Nuzzi — “Hanno fatto i monelli?” — Ventura ha risposto secca: “Molto di più. Parleremo di un tema delicatissimo discusso anche fuori dalla Casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Grande Fratello, stasera esplode la bomba: ‘Provvedimenti choc dopo fatti gravissimi in casa’