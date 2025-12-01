Grande Fratello stasera esplode la bomba | ‘Provvedimenti choc dopo fatti gravissimi in casa’
Simona Ventura gela tutti: “Sono successe cose molto gravi”. La puntata del 1 dicembre di Dentro la Notizia si è trasformata in un vero terremoto televisivo. In collegamento, Simona Ventura ha annunciato che quella di stasera, in prime time su Canale 5, non sarà una puntata qualunque del Grande Fratello. Le sue parole hanno gelato lo studio: “Ci aspettano colpi di scena. In casa sono accadute cose gravi e ci saranno provvedimenti per uno o più concorrenti.” A una domanda diretta di Gianluigi Nuzzi — “Hanno fatto i monelli?” — Ventura ha risposto secca: “Molto di più. Parleremo di un tema delicatissimo discusso anche fuori dalla Casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Domenico: “Io e Benedetta abbiamo costruito un rapporto bellissimo” #GrandeFratello Vai su X
Grande Fratello. . Siete pronti a scoprire chi sarà il secondo finalista? Una nuova imperdibile puntata di #GrandeFratello vi aspetta STASERA in prima serata su #Canale5 e live su Mediaset Infinity! - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, anticipazioni diretta stasera 1 dicembre: televoto decisivo, nomination e sondaggi. Chi sarà eliminato - Grande Fratello, anticipazioni e sondaggi del televoto di stasera: Omer e Jonas si giocano la finale, mentre un concorrente rischia l’eliminazione. Riporta termometropolitico.it
Grande Fratello anticipazioni di stasera: Donatella verso l’addio? Ecco cosa attende Simone e Domenico - Intanto Domenico e Simone finiscono nuovamente sotto i riflettori in una serata che deciderà il secondo finalista del programma ... Scrive movieplayer.it
Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 1 dicembre - Oggi, lunedì 1 dicembre, in onda in prima serata su Canale 5,l'undicesimo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura con Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Riporta comingsoon.it
Anticipazioni Grande Fratello stasera 17 novembre: Mattia scopre la verità, Flaminia rischia l’eliminazione - Grande Fratello, anticipazioni del 17 novembre 2025: il primo bacio di Rasha e Omer, il caso Mattia e il televoto ... Segnala tuttosulgossip.it
Grande Fratello torna stasera con l'undicesima puntata - Incontri decisivi, un ingresso inatteso e il verdetto sul secondo finalista: la puntata di stasera promette scintille ... Segnala grandefratello.mediaset.it
Grande Fratello 2025: l’uscita shock, la sfida per il secondo finalista, sondaggi e nomination di stasera - L'uscita, momentanea ma shock, di uno dei concorrenti in nomination quanto influenzerà sulla diretta di stasera del Grande Fratello 2025? Riporta msn.com