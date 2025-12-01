GRANDE FRATELLO | SIMONA VENTURA PER SCUOTERE GLI ASCOLTI CHIAMA DOLCE DONA

Lunedì 1° dicembre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Benedetta e Domenico: il loro rapporto inizia a far mormorare anche la Casa, ma soprattutto addolora la compagna di Domenico. Valentina stasera lo incontrerà per un gesto definitivo nei suoi confronti. Un “dolce” ingresso stasera sconvolgerà la Casa: l’esplosiva concorrente del “GF” kosovaro, Dolce Dona, è pronta a entrare e a vivere con i suoi “colleghi” italiani. Come sarà accolta dal gruppo? C’è già elettricità nell’aria. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GRANDE FRATELLO: SIMONA VENTURA PER SCUOTERE GLI ASCOLTI CHIAMA DOLCE DONA

Argomenti simili trattati di recente

Domenico a Benedetta: “Ti ho visto cambiata” #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Le-riflessioni… Vai su X

Grande Fratello. Bluewater Kings Band · A Thousand Years (Instrumental). Rasha racconta un momento difficile della sua vita… #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Mattia Scudieri è uscito improvvisamente dalla casa. Cosa succederà nella puntata di questa sera? - L'edizione 2025 del Grande Fratello si avvicina alla conclusione, ma proprio poco prima di scoprire il vincitore o la vincitrice del reality show è accaduto qualcosa di ... Secondo ilmessaggero.it

Grande Fratello, anticipazioni diretta stasera 1 dicembre: televoto decisivo, nomination e sondaggi. Chi sarà eliminato - Grande Fratello, anticipazioni e sondaggi del televoto di stasera: Omer e Jonas si giocano la finale, mentre un concorrente rischia l’eliminazione. Lo riporta termometropolitico.it

Can Yaman contro Simona Ventura: cosa succede stasera in TV - L'attore turco interpreta Sandokan, il Grande Fratello prova a resistere, Giletti e Porro indagano su Garlasco. Si legge su libero.it