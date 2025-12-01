Grande Fratello le anticipazioni di lunedì 1° dicembre
Lunedì 1° dicembre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”. Lunedì 1° dicembre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Benedetta e Domenico: il loro rapporto inizia a far mormorare anche la Casa, ma soprattutto addolora la compagna di Domenico. Valentina stasera lo incontrerà per un gesto definitivo nei suoi confronti. Un “dolce” ingresso stasera sconvolgerà la Casa: l’esplosiva concorrente del “Gf” kosovaro, Dolce Dona, è pronta a entrare e a vivere con i suoi “colleghi” italiani. 🔗 Leggi su 361magazine.com
