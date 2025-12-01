Grande Fratello Ivana Castorina | Anita e Grazia hanno giocato sporco ecco chi dovrebbe vincere il reality

L'ex gieffina Ivana Castorina ha duramente criticato Anita Mazzotta e Grazia Kendi, ree di essersi coalizzate contro di lei, e ha svelato il nome del suo vincitore del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Ivana Castorina: "Anita e Grazia hanno giocato sporco, ecco chi dovrebbe vincere il reality"

