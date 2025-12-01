Grande Fratello Giulia Soponariu contro Omer Elomari | Non mi piace come persona VIDEO

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello, Jonas Pepe e la finalista Giulia Soponariu si sono confrontati e hanato il comportamento assunto da Omer Elomari nella Casa. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Giulia Soponariu contro Omer Elomari: "Non mi piace come persona" (VIDEO)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grande Fratello. . Siete pronti a scoprire chi sarà il secondo finalista? Una nuova imperdibile puntata di #GrandeFratello vi aspetta STASERA in prima serata su #Canale5 e live su Mediaset Infinity! - facebook.com Vai su Facebook

Domenico a Benedetta: “Ti ho visto cambiata” #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Le-riflessioni… Vai su X

Grande Fratello, Giulia Soponariu contro Omer Elomari: "Non mi piace come persona" (VIDEO) - A poche ore dalla diretta del Grande Fratello, Jonas Pepe e la finalista Giulia Soponariu si sono confrontati e hanno commentato il comportamento assunto da Omer Elomari nella Casa. Si legge su comingsoon.it

Grande Fratello, Giulia Soponariu friendzona Simone De Bianchi: “Provo solamente bene”. Poi spara a zero su Omer - Giulia Soponariu ha deciso nelle scorse ore di sfogarsi nella casa del Grande Fratello con Omer Elomari e Donatella Mercoledisanto. Segnala mondotv24.it

Grande Fratello, sondaggi televoto e doppio verdetto: chi è il secondo finalista e chi viene eliminato (Mattia a rischio) - nell'11esima diretta con il reality sapremo chi andrà in finale con Giulia Soponariu e chi dovrà lasciare la Casa per sempre. Secondo libero.it

Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Giulia Soponariu criticano Omer Elomari: “È rancoroso” - Benedetta Stocchi e Giulia Soponariu hanno parlato negativamente di Omer Elomari al Grande Fratello. Secondo mondotv24.it

Aereo per Giulia Soponariu dalle sue #Blondies - Nel cielo compare una scritta breve ma diretta, che la sua fandom le dedica con affetto: ... Riporta grandefratello.mediaset.it

Sondaggi Grande Fratello dell’1 dicembre: il nome del secondo finalista e l’eliminazione a sorpresa - Il Grande Fratello si prepara per la finale con il secondo nome del concorrente che vola alla puntata conclusiva: cosa dicono i sondaggi ... Secondo dilei.it