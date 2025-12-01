Grande Fratello anticipazioni stasera 1 dicembre 2025 | Dolce Dona entra nella Casa Valentina rivede Domenico addio definitivo?

Nella undicesima puntata del GF, Simona Ventura annuncerà il nome del secondo finalista e il concorrente meno votato al televoto sarà eliminato Stasera, lunedì 1 dicembre 2025, il Grande Fratello torna su Canale 5 con l’undicesima puntata della stagione che, secondo le anticipazioni, sarà dec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Grande Fratello, anticipazioni stasera 1 dicembre 2025: Dolce Dona entra nella Casa, Valentina rivede Domenico, addio definitivo?

