Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la puntata

. Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotto per la prima volta da Simona Ventura. Novità anche tra gli opinionisti, che per festeggiare i 25 anni di storia del reality sono tre ex concorrenti: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto una ventina di concorrenti che entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Al centro storie di persone comuni, per un ritorno alle origini del reality. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata

Approfondisci con queste news

Il cielo sopra la Casa si riempie di emozioni #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello. . Siete pronti a scoprire chi sarà il secondo finalista? Una nuova imperdibile puntata di #GrandeFratello vi aspetta STASERA in prima serata su #Canale5 e live su Mediaset Infinity! - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di lunedì 1 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi - Torna il Grande Fratello 2025 con una nuova imperdibile puntata: chi sarà eliminato e chi sarà finalista? Si legge su superguidatv.it

Grande Fratello, anticipazioni 1° dicembre: televoto (decisivo) nel caos con Mattia fuori, secondo finalista e polemiche - Stasera su Canale 5 va in onda l’undicesima diretta stagionale del reality condotto da Simona Ventura: Mattia fuori, daytime tagliato, nomination e sondaggi ... Lo riporta libero.it

Grande Fratello, televoto e secondo finalista: Le anticipazioni del 1º dicembre - Confronti, sorprese, il gesto definitivo di Valentina, Benedetta e Domenico, il televoto al Grande Fratello 2025. Si legge su msn.com

GF 2025, cosa succederà nella puntata di stasera? Le anticipazioni - Grande Fratello 2025: anticipazioni della puntata tra sondaggi serrati, sfida per il secondo finalista e tensioni in Casa. Da 105.net

Grande Fratello 2025: l’uscita shock, la sfida per il secondo finalista, sondaggi e nomination di stasera - L'uscita, momentanea ma shock, di uno dei concorrenti in nomination quanto influenzerà sulla diretta di stasera del Grande Fratello 2025? msn.com scrive

Grande Fratello: pronti a tornare a casa? Ecco la data dell'ultima puntata! - Il Grande Fratello si avvia alla finale tra nomination e tensioni, con la prima finalista già annunciata e una nuova eliminazione imminente. Si legge su serial.everyeye.it