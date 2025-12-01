Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la puntata

Tpi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotto per la prima volta da Simona Ventura. Novità anche tra gli opinionisti, che per festeggiare i 25 anni di storia del reality sono tre ex concorrenti: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto una ventina di concorrenti che entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Al centro storie di persone comuni, per un ritorno alle origini del reality. 🔗 Leggi su Tpi.it

grande fratello 2025 streaming e diretta tv dove vedere la puntata

© Tpi.it - Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata

Approfondisci con queste news

grande fratello 2025 streamingGrande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di lunedì 1 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi - Torna il Grande Fratello 2025 con una nuova imperdibile puntata: chi sarà eliminato e chi sarà finalista? Si legge su superguidatv.it

grande fratello 2025 streamingGrande Fratello, anticipazioni 1° dicembre: televoto (decisivo) nel caos con Mattia fuori, secondo finalista e polemiche - Stasera su Canale 5 va in onda l’undicesima diretta stagionale del reality condotto da Simona Ventura: Mattia fuori, daytime tagliato, nomination e sondaggi ... Lo riporta libero.it

grande fratello 2025 streamingGrande Fratello, televoto e secondo finalista: Le anticipazioni del 1º dicembre - Confronti, sorprese, il gesto definitivo di Valentina, Benedetta e Domenico, il televoto al Grande Fratello 2025. Si legge su msn.com

GF 2025, cosa succederà nella puntata di stasera? Le anticipazioni - Grande Fratello 2025: anticipazioni della puntata tra sondaggi serrati, sfida per il secondo finalista e tensioni in Casa. Da 105.net

grande fratello 2025 streamingGrande Fratello 2025: l’uscita shock, la sfida per il secondo finalista, sondaggi e nomination di stasera - L'uscita, momentanea ma shock, di uno dei concorrenti in nomination quanto influenzerà sulla diretta di stasera del Grande Fratello 2025? msn.com scrive

grande fratello 2025 streamingGrande Fratello: pronti a tornare a casa? Ecco la data dell'ultima puntata! - Il Grande Fratello si avvia alla finale tra nomination e tensioni, con la prima finalista già annunciata e una nuova eliminazione imminente. Si legge su serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 Streaming