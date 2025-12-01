Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta di lunedì 1 dicembre Nomination eliminati e sondaggi

Stasera, lunedì 1 dicembre 2025, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2025 presentato da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. In studio ritroviamo anche gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e la new entry Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5, la diretta della undicesima puntata del 1 dicembre, cosa succederà?. Lunedì 1 dicembre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la undicesima puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Cresce l’attesa in vista della finale del 15 dicembre 2025 e stasera scopriremo il nome del secondo finalista dopo quello di Giulia che, la scorsa settimana ha vinto il televoto diventando di fatto la prima finalista di questa edizione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di lunedì 1 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi

