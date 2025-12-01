Grande Fratello 2025 diretta undicesima puntata

Anticipazioni undicesima puntata di lunedì 1° dicembre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.55 circa, Simona Ventura conduce l’undicesima puntata del Grande Fratello. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e l’opinionista Sonia Bruganelli. Al centro del nuovo appuntamento ci saranno ancora una volta Benedetta e Domenico. Il loro rapporto, infatti, inizia a far mormorare anche la Casa, ma soprattutto addolora la compagna di Domenico. Proprio per questo, Valentina lo incontrerà per un gesto definitivo nei suoi confronti. Inoltre, un “dolce” ingresso stasera sconvolgerà la Casa: l’esplosiva concorrente del “Gf” kosovaro, Dolce Dona, è pronta a entrare e a vivere con i suoi “colleghi” italiani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

