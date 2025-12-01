Gran Galà del Calcio – Napoli miglior club
, il presidente De Laurentiis: “Bel riconoscimento, il calcio non può andare avanti così, non conta il numero delle squadre ma la qualità, le retrocessioni sono un problema”. Il Napoli ha vinto il premio per il miglior club della scorsa Serie A, dopo lo Scudetto numero 4 della storia azzurra. Questo il commento, dal palco, del presidente Aurelio De Laurentiis: De Laurentiis: Siamo tutti quanti compenetrati negli obiettivi del campionato. “Il riconoscimento coglie quel momento. Siamo tutti quanti compenetrati negli obiettivi del campionato. Vedo qui tante istituzioni. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Approfondisci con queste news
Le parole di Antonio Conte al Gran Galà del Calcio, premiato come miglior allenatore della scorsa stagione ? Il tecnico si è esposto sull'obiettivo stagionale del suo Napoli: provare a difendere lo scudetto ? #Conte #SSCNapoli #GranGalaDelCalcio - facebook.com Vai su Facebook
Gran Galà del Calcio, quattordicesima edizione: da Carnesecchi a Conte, l'elenco dei premiati - L'evento riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2024/2025, si appresta a vivere la sua cerimonia di ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Gran galà del calcio: la replica in onda su Sportitalia - L’evento verrà trasmesso in differita sul canale 60 del DTT a partire dalle ore 21:00 di mercoledì 12 novembre 2025 ... Segnala lanazione.it
Il Gran Galà del Calcio sbarca a Villa Talzano - Tutto pronto per la XIV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, in programma domani sera, 10 novembre, ad all’interno della Villa Talzano Eventi, che vedrà la partecipazione di numerosi ... Lo riporta lanazione.it
Gran Galà del Calcio AIC 2025: presentate le shortlist maschili e le novità dell’edizione - Alla sede di Enel Italia a Milano si è tenuta oggi la conferenza stampa del Gran Galà del Calcio AIC 2025, l’evento che ogni anno celebra i protagonisti del calcio italiano. Riporta primaonline.it
Gran Galà del Calcio, tutti i premiati: Tuttosport miglior sito sportivo - Arezzo, 8 novembre 2025 – Si è appena conclusa presso l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, in ... Scrive tuttosport.com
Gran Galà del Calcio: si vota il miglior gol della stagione 2024/25 - Torna l’appuntamento annuale con il Gran Galà del Calcio, a votare il gol più bello della passata stagione saranno direttamente i tifosi: il 1º dicembre la consegna dei premi. gianlucadimarzio.com scrive