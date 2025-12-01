, il presidente De Laurentiis: “Bel riconoscimento, il calcio non può andare avanti così, non conta il numero delle squadre ma la qualità, le retrocessioni sono un problema”. Il Napoli ha vinto il premio per il miglior club della scorsa Serie A, dopo lo Scudetto numero 4 della storia azzurra. Questo il commento, dal palco, del presidente Aurelio De Laurentiis: De Laurentiis: Siamo tutti quanti compenetrati negli obiettivi del campionato. “Il riconoscimento coglie quel momento. Siamo tutti quanti compenetrati negli obiettivi del campionato. Vedo qui tante istituzioni. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Gran Galà del Calcio – Napoli miglior club