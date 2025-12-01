Gran Galà del Calcio i premiati in casa Napoli | sorpresa sul premio MVP!

Si sta tenendo questa sera il Gran Galà del Calcio: diversi i premi per i giocatori del Napoli, in particolare per Scott McTominay. Quest’ultimo non solo è stato premiato in Top XI della Serie A 2024 – 25, ma è stato eletto anche il miglior giocatore assoluto della stagione in questione. Gran Galà del Calcio: ecco la top XI della Serie A 24-25. Di seguito, la top XI della Serie A 2024 – 2025: Miglior Portiere: Mile Svilar (Roma). Miglior difensore sinistro: Federico Dimarco (Inter). Migliori difensori centrali: Alessandro Bastoni (Inter) ed Amir Rrahmani (Napoli). Miglior difensore destro: Denzel Dumfries (Inter). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Gran Galà del Calcio, i premiati in casa Napoli: sorpresa sul premio MVP!

