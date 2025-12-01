Gran Galà del Calcio – Conte miglior allenatore
Gran Galà del Calcio – Napoli, Conte miglior allenatore: “Lo Scudetto dell’anno scorso è stato veramente lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, i ragazzi sono stati davvero straordinari, questo sarà un campionato combattuto, vogliamo difendere il tricolore”. Antonio Conte, tecnico del Napoli, dal palco del Gran Galà del Calcio 2025 ha ricevuto il premio quale miglior allenatore della scorsa stagione. Conte ha commentato così il successo raggiunto al primo anno da allenatore del Napoli: “Lo Scudetto dell’anno scorso è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l’Inter. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? #Deiola premiato al Gran Galà del Calcio. Il gol del centrocampista sardo è il più bello dello scorso campionato - facebook.com Vai su Facebook
Gran Galà del Calcio, quattordicesima edizione: da Carnesecchi a Conte, l'elenco dei premiati - L'evento riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2024/2025, si appresta a vivere la sua cerimonia di ... Come scrive tuttomercatoweb.com
Gran galà del calcio: la replica in onda su Sportitalia - L’evento verrà trasmesso in differita sul canale 60 del DTT a partire dalle ore 21:00 di mercoledì 12 novembre 2025 ... Riporta lanazione.it
Il Gran Galà del Calcio sbarca a Villa Talzano - Tutto pronto per la XIV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, in programma domani sera, 10 novembre, ad all’interno della Villa Talzano Eventi, che vedrà la partecipazione di numerosi ... Da lanazione.it
Gran Galà del Calcio AIC 2025: presentate le shortlist maschili e le novità dell’edizione - Alla sede di Enel Italia a Milano si è tenuta oggi la conferenza stampa del Gran Galà del Calcio AIC 2025, l’evento che ogni anno celebra i protagonisti del calcio italiano. Come scrive primaonline.it
Gran Galà del Calcio, tutti i premiati: Tuttosport miglior sito sportivo - Arezzo, 8 novembre 2025 – Si è appena conclusa presso l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, in ... Riporta tuttosport.com
Gran Galà del Calcio: si vota il miglior gol della stagione 2024/25 - Torna l’appuntamento annuale con il Gran Galà del Calcio, a votare il gol più bello della passata stagione saranno direttamente i tifosi: il 1º dicembre la consegna dei premi. Scrive gianlucadimarzio.com