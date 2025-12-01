Gran Galà del Calcio – Conte miglior allenatore

Gran Galà del Calcio – Napoli, Conte miglior allenatore: “Lo Scudetto dell’anno scorso è stato veramente lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, i ragazzi sono stati davvero straordinari, questo sarà un campionato combattuto, vogliamo difendere il tricolore”. Antonio Conte, tecnico del Napoli, dal palco del Gran Galà del Calcio 2025 ha ricevuto il premio quale miglior allenatore della scorsa stagione. Conte ha commentato così il successo raggiunto al primo anno da allenatore del Napoli: “Lo Scudetto dell’anno scorso è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l’Inter. 🔗 Leggi su Parlami.eu

