Governo-Università di Bologna | cosa c’è davvero dietro lo scontro sul corso per i militari

Lanotiziagiornale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

29 novembre 2025, Bologna. La scintilla arriva da un palco istituzionale, quando il generale Carmine Masiello racconta che il Dipartimento di Filosofia dell’Alma Mater ha detto no a un corso su misura per 15 ufficiali. Bastano poche frasi perché tutto cambi tono. Il ministro Guido Crosetto: «Hanno chiuso la porta a chi li difende». La ministra Bernini rincara. Il caso diventa un processo pubblico, diretto non a un dipartimento, ma all’idea stessa di autonomia accademica. La decisione che non doveva essere presa. Per capire l’impatto di quelle ore bisogna tornare al 23 ottobre 2025, nella sala dove il Consiglio di Dipartimento vota. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

governo universit224 di bologna cosa c8217232 davvero dietro lo scontro sul corso per i militari

© Lanotiziagiornale.it - Governo-Università di Bologna: cosa c’è davvero dietro lo scontro sul corso per i militari

Scopri altri approfondimenti

Sfratto e occupazioni a Bologna, Lepore: “Emergenza abitativa, ecco cosa sta facendo il Comune. Il Governo non affronta il problema” - Bologna, 25 ottobre 2025 – Sfratti e occupazioni sono ancora al centro del dibattito cittadino. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Universit224 Bologna Cosa