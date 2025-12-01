Governo-Università di Bologna | cosa c’è davvero dietro lo scontro sul corso per i militari

29 novembre 2025, Bologna. La scintilla arriva da un palco istituzionale, quando il generale Carmine Masiello racconta che il Dipartimento di Filosofia dell’Alma Mater ha detto no a un corso su misura per 15 ufficiali. Bastano poche frasi perché tutto cambi tono. Il ministro Guido Crosetto: «Hanno chiuso la porta a chi li difende». La ministra Bernini rincara. Il caso diventa un processo pubblico, diretto non a un dipartimento, ma all’idea stessa di autonomia accademica. La decisione che non doveva essere presa. Per capire l’impatto di quelle ore bisogna tornare al 23 ottobre 2025, nella sala dove il Consiglio di Dipartimento vota. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Governo-Università di Bologna: cosa c’è davvero dietro lo scontro sul corso per i militari

Scopri altri approfondimenti

GOOD NEWS! Il Brasile ha la sua prima università guidata da indigeni. Il Governo federale brasiliano ha presentato ufficialmente al Congresso il progetto di legge per l’istituzione della #UniversidadeFederalIndígena (Unind), la prima università pubblica del - facebook.com Vai su Facebook

Sfratto e occupazioni a Bologna, Lepore: “Emergenza abitativa, ecco cosa sta facendo il Comune. Il Governo non affronta il problema” - Bologna, 25 ottobre 2025 – Sfratti e occupazioni sono ancora al centro del dibattito cittadino. Segnala ilrestodelcarlino.it