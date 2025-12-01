Governo | Pd ' inaccettabile comunicazione MiC usata per propaganda responsabilità Giuli '

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Apprendiamo dagli organi di stampa che il Ministro della Cultura, che aveva preso le distanze dall'uso degli uffici di diretta collaborazione e dei canali istituzionali per fare propaganda politica durante le elezioni regionali, ha deciso di trattenere come consigliere per la comunicazione la persona che lui stesso aveva indicato come responsabile e di cui aveva accettato le dimissioni". Così una nota del deputato democratico Piero De Luca, che aveva pubblicamente denunciato l'uso distorto dei canali istituzionali e dell'ufficio stampa del MiC durante la campagna per le elezioni regionali in Campania. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Pd, 'inaccettabile comunicazione MiC usata per propaganda, responsabilità Giuli '

