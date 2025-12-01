Governo | Corona accusato di fake news premier Meloni sarà sentita il 21 maggio
Milano, 1 dic. (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di FdI Manlio Messina nel processo milanese a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online 'Dillingernews', accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre 2023, la fake news sulla presunta relazione tra la presidente del Consiglio e l'onorevole siciliano sarà sentita come testimone a Palazzo Chigi il prossimo 21 maggio. L'appuntamento è fissato per le ore 11. E' quanto stabilito nell'udienza di oggi davanti al Tribunale di Milano dove stati sentiti alcuni testimoni dell'accusa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una serata indimenticabile per la nostra terra che corona un grande lavoro, il migliore gioco di squadra. Con Matteo Salvini, Claudio Durigon e i nostri candidati Capua e la provincia di Caserta sono al centro dell’impegno della Lega al governo. E ora andiam - facebook.com Vai su Facebook
Covid. Buonguerrieri (FdI): Gravissime accuse a governo Conte II da ex capo gabinetto Speranza lavocedelpatriota.it/covid-buonguer… via @vocedelpatriota Vai su X
Governo: Corona accusato di fake news, premier Meloni sarà sentita il 21 maggio - La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di FdI Manlio Messina nel processo milanese a carico di ... Riporta iltempo.it
Governo: Corona accusato di fake news contro premier, Messina 'mi ha diffamato' - Un effetto "dirompente" sulla vita "privata", ma anche "sull'immagine di uomo politico". Secondo affaritaliani.it
Caccia al governo: tutte le fake news degli ambientalisti sulla legge venatoria - Non c'è ancora un testo definitivo con le modifiche alla legge che regola la salvaguardia ambientale e l'attività venatoria promossa dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ma è già ... Secondo ilgiornale.it