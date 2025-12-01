Governo | Corona accusato di fake news premier Meloni sarà sentita il 21 maggio 2

(Adnkronos) - La prossima udienza è fissata per il prossimo 16 marzo a Milano quando verranno sentiti gli ultimi testimoni e lo stesso Fabrizio Corona si sottoporrà all'esame in aula per spiegare la sua verità. Il 21 maggio, invece, a Montecitorio (non Palazzo Chigi come inizialmente indicato, ndr) verrà sentita Giorgia Meloni. Montecitorio è la sede che viene utilizzata in questi casi. A maggio la premier è chiamata come testimone e all'udienza pubblica, oltre allo stesso Corona, potrà partecipare la stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

