Gomorra le origini e l ascesa di pietro savastano nel trailer ufficiale

l’atteso ritorno di “Gomorra – Le Origini”: il prequel sulla nascita del potere di Pietro Savastano. In anticipo rispetto alla data di debutto, il trailer ufficiale di “Gomorra – Le Origini” ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati del crime italiano. Questa nuova serie, prevista per il 9 gennaio 2026, ripercorre le radici del celebre universo narrativo, portando gli spettatori nella Napoli del 1977 per raccontare le origini del potente boss Pietro Savastano. ambientazione e trama della serie. La produzione, composta da sei episodi, nasce dalla collaborazione tra Sky Studios e Cattleya. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gomorra le origini e l ascesa di pietro savastano nel trailer ufficiale

