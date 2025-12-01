Gomorra - Le Origini debutterà il 9 gennaio | Ecco il trailer ufficiale dello spin-off prequel

Sky e NOW annunciano la data di debutto e mostrano il trailer ufficiale di Gomorra - Le origini, l'attesa nuova serie prequel del crime drama di successo Gomorra - La serie. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Gomorra - Le Origini debutterà il 9 gennaio: Ecco il trailer ufficiale dello spin-off prequel

Gomorra torna alle origini e su Napoli splende il sole - (dell'inviata Elisabetta Stefanelli) Scena 528 due, il set è invaso dalle pecore, tra carcasse di macchine, pareti scrostate, prati e casupole basse nella luce accecante di Napoli, o meglio di San ... ansa.it scrive

Ecco "Gomorra-Le origini", l'educazione criminale di Pietro Savastano - Le origini", prequel della storica saga Sky Original tratta dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano. Da quotidiano.net