Gomorra - Le Origini debutterà il 9 gennaio | Ecco il trailer ufficiale dello spin-off prequel

Comingsoon.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky e NOW annunciano la data di debutto e mostrano il trailer ufficiale di Gomorra - Le origini, l'attesa nuova serie prequel del crime drama di successo Gomorra - La serie. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Gomorra - Le Origini debutterà il 9 gennaio: Ecco il trailer ufficiale dello spin-off prequel

