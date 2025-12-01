Gomorra – Le Origini da 9 gennaio su Sky il prequel della saga | i personaggi

Tempo di lettura: 3 minuti Napoli, 1977. La storia di come tutto è iniziato: di come un giovanissimo Pietro Savastano (Luca Lubrano) entrerà nel mondo della criminalità, sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all’alba dell’arrivo dell’eroina. Come annunciato dal trailer ufficiale e dalla key-art appena rilasciati, debutterà il 9 gennaio su Sky e in streaming solo su Now, Gomorra – le origini, attesissimo prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e da Cattleya – parte di ITV Studios, dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gomorra – Le Origini, da 9 gennaio su Sky il prequel della saga: i personaggi

Argomenti simili trattati di recente

Sky. . Abbiamo chiesto ai protagonisti di #GomorraLeOrigini di parlarci della serie, loro ci hanno risposto così. #GomorraLeOrigini da gennaio in esclusiva su Sky. - facebook.com Vai su Facebook

C’è un po’ di Gomorra – Le Origini in questi anni ‘70 ? #GomorraLeOrigini da gennaio in streaming solo su NOW. Vai su X

Gomorra - Le Origini debutterà il 9 gennaio: Ecco il trailer ufficiale dello spin-off prequel - Sky e NOW annunciano la data di debutto e mostrano il trailer ufficiale di Gomorra - comingsoon.it scrive

Gomorra - Le Origini, da 9 gennaio su Sky il prequel della saga - La storia di come tutto è iniziato: di come un giovanissimo Pietro Savastano (Luca Lubrano) entrerà nel mondo della criminalità, sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, pove ... Lo riporta ansa.it

Gomorra - Le Origini in arrivo il prequel dal 9 gennaio: il trailer ufficiale - Le Origini, dal 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Secondo msn.com

Gomorra, le origini e l’ascesa di Pietro Savastano iniziano con il trailer ufficiale - Le Origini, prequel del fenomeno globale basato sul romanzo di Roberto Saviano ... Lo riporta bestmovie.it

Gomorra come non ve l'aspettate: Sul set della serie prequel, tra atmosfere anni '70 e giovanissimi talenti - Le Origini, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a gennaio 2026, non è solo la storia del passato di Pietro Savastano ma un racconto di formazione e l'affresco di una ... Segnala comingsoon.it

Gomorra torna alle origini e su Napoli splende il sole - (dell'inviata Elisabetta Stefanelli) Scena 528 due, il set è invaso dalle pecore, tra carcasse di macchine, pareti scrostate, prati e casupole basse nella luce accecante di Napoli, o meglio di San ... ansa.it scrive