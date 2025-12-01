Golden Boy trionfa Desiré Doué | È un onore per me essere qui Dedico il mio premio ai miei genitori e alla famiglia

Golden Boy, Desiré Doué vince il premio: «È un onore per me essere qui. Dedico il mio premio ai miei genitori e alla famiglia» Dal nostro inviato Mauro Munno al Museo dell'Automobile di Torino – È l'attimo più atteso della serata: Desiré Doué, giovane talento del Paris Saint-Germain, raggiunge il palco per ricevere il premio.

