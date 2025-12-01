Gol surreale! Il portiere è impegnato in una rissa | Boateng segna a porta vuota

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scene surreali in Turchia: Al 96' di Gaziantep-Eyupspor, nella prima serie turca, scoppia una rissa in area. Il portiere dell'Eyupspor interviene e lascia la sua porta scoperta, ma. l'arbitro lascia correre e Emmanuel Boateng realizza in tutta tranquillità il gol del 1-2. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gol surreale il portiere 232 impegnato in una rissa boateng segna a porta vuota

© Gazzetta.it - Gol surreale! Il portiere è impegnato in una rissa: Boateng segna a porta vuota

Contenuti che potrebbero interessarti

Il portiere Gino Santilli sorprende compagni e avversari con un gol eccezionale: la storia si ripete - Questo giovane portiere, infatti, si &#232; guadagnato un posto nella ristretta cerchia di quelli che sono riusciti a segnare un gol durante una partita ... Secondo fanpage.it

Gol “piovuto dal cielo”: il rigore surreale di un club amatoriale fa il giro del web - Un tiro dal dischetto decisamente fuori dal comune ha segnato la sfida valida per la fase regionale della Coppa di Russia. Lo riporta video.corriere.it

Seconda categoria, il portiere risolve il match: gol su punizione all'85' - Si &#232; ripetuto nel match casalingo che la sua squadra, il Real Porto, ha disputato contro il Monserra, ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Gol Surreale Portiere 232