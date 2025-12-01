Gol surreale! Il portiere è impegnato in una rissa | Boateng segna a porta vuota
Scene surreali in Turchia: Al 96' di Gaziantep-Eyupspor, nella prima serie turca, scoppia una rissa in area. Il portiere dell'Eyupspor interviene e lascia la sua porta scoperta, ma. l'arbitro lascia correre e Emmanuel Boateng realizza in tutta tranquillità il gol del 1-2. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La papera di Mauro #Goicoechea che entró nella storia: il portiere giallorosso si rivelò protagonista in negativo di questo grave errore dentro la propria area di rigore, che indisturbato da qualsiasi avversario, si fa scappare in maniera quasi surreale il pallo - facebook.com Vai su Facebook
Il portiere Gino Santilli sorprende compagni e avversari con un gol eccezionale: la storia si ripete - Questo giovane portiere, infatti, si è guadagnato un posto nella ristretta cerchia di quelli che sono riusciti a segnare un gol durante una partita ... Secondo fanpage.it
Gol “piovuto dal cielo”: il rigore surreale di un club amatoriale fa il giro del web - Un tiro dal dischetto decisamente fuori dal comune ha segnato la sfida valida per la fase regionale della Coppa di Russia. Lo riporta video.corriere.it
Seconda categoria, il portiere risolve il match: gol su punizione all'85' - Si è ripetuto nel match casalingo che la sua squadra, il Real Porto, ha disputato contro il Monserra, ... Secondo repubblica.it