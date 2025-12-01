God of War | Amazon annuncia il coinvolgimento del regista Frederick EO Toye

Sarà il filmmaker, che ha già collaborato con Prime Video in occasione di The Boys, a dirigere le prime due puntate della serie. La serie God of War, tratta dal popolare videogioco e destinata a Prime Video, ha trovato il regista che si occuperà dei primi due episodi. Amazon ha infatti annunciato che sarà Frederick E.O. Toye, già nel team di Shogun e The Boys, a essere impegnato dietro la macchina da presa. Chi è il regista di God of War L'adattamento di God of War, che sarà prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, può già contare sul sostegno di Ronald D. Moore in veste di showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - God of War: Amazon annuncia il coinvolgimento del regista Frederick E.O. Toye

