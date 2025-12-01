Goccia fredda minaccia l' Italia vortice ciclonico su Sardegna Puglia Calabria Basilicata Abruzzo e Molise

In arrivo in Italia freddo polare e piogge a causa della goccia fredda, fenomeno di bassa pressione proveniente dal Nord Europa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Goccia fredda minaccia l'Italia, vortice ciclonico su Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise

Altri contenuti sullo stesso argomento

Buon pomeriggio a tutti, il tempo previsto per domani, lunedì 1 dicembre, inizio inverno in ambito meteorologico. Goccia fredda in quota al centro nord favorirà lo sviluppo di un impulso instabile, in scorrimento dal nord ovest verso il centro. Avremo precipitazio - facebook.com Vai su Facebook

Goccia fredda in arrivo! Da metà settimana un nocciolo di aria molto fredda in quota potrebbe isolarsi vicino all’Italia. ? ? Ultime previsioni #meteo: ilmeteo.net/notizie/previs… Vai su X

In arrivo una nuova ondata di maltempo sull'Italia. Le regioni più colpite dalla "goccia fredda" - La parentesi di freddo prevalentemente soleggiato sta per chiudersi lasciando spazio a una nuova e vasta depressione atlantica che porterà aria polare e precipitazioni che toccheranno, nel corso della ... Da msn.com

Arriva la 'goccia fredda' sull'Italia, dicembre inizia con rischio nubifragi - La 'bolla' gelida in discesa dal Nord Europa può provocare un'ondata di maltempo estremo ... Lo riporta msn.com

Meteo: Prossima Settimana, Goccia Fredda punta l'Italia, conseguenze da non sottovalutare - Un primo peggioramento si registrerà immediatamente, già Lunedì 1 Dicembre, quando sono previste piogge irregolari soprattutto al Nord Est e sul versante tirrenico del Centro. Come scrive ilmeteo.it