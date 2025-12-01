Goccia fredda in arrivo sull’Italia | piogge torrenziali e inondazioni improvvise fino all’Immacolata
La breve parentesi di freddo e cielo sereno sta per concludersi. L’Italia si prepara ad affrontare una nuova e intensa fase di maltempo che caratterizzerà l’inizio di dicembre e si protrarrà almeno fino al ponte dell’Immacolata. Dopo le condizioni meteorologiche relativamente stabili degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica è tornata a privilegiare le correnti atlantiche, portando con sé un cambio di scenario radicale. Da oggi, lunedì 1 dicembre, perturbazioni maggiori iniziano a interessare il Paese. Le prime piogge colpiranno specialmente Liguria, Toscana, Lazio e Campania a causa del passaggio di una prima perturbazione di origine atlantica. 🔗 Leggi su Cultweb.it
