gocce di consapevolezza il flash mob in ospedale

Pistoia, 1 dicembre 2025 – Tra le tante iniziative organizzate sul territorio pistoiese in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e le operatrici e gli operatori sanitari del San Jacopo hanno organizzato un pomeriggio di arte, musica, poesia e canto intitolato “Una carezza contro la violenza”. “L’idea che abbiamo avuto – spiega la direttrice sanitaria Lucilla Di Renzo – è di rendere protagonisti di questa occasione le lavoratrici e i lavoratori del presidio. In tanti coltivano passioni artistiche, e abbiamo voluto dar loro l’opportunità di esprimersi con un linguaggio diverso e creativo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

