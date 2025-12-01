Gli ultimi mesi di Pietrangeli a luglio il dolore immenso per la morte del figlio

Gli ultimi mesi di vita di Nicola Pietrangeli sono stati segnati drammaticamente dalla tragedia della morte del figlio Giorgio. A luglio il secondogenito dell’ex campione di tennis si era spento a Manciano, in provincia di Grosseto, dove era sotto terapie domiciliari a causa di un tumore. Grande sportivo anche lui, era stato un pioniere del surf in Italia, vincitore del campionato italiano nel 1989. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli ultimi mesi di Pietrangeli, a luglio il dolore immenso per la morte del figlio

Argomenti simili trattati di recente

? Fortemente accostato alla Roma negli ultimi mesi, Joshua Zirkzee, complice anche l'emergenza offensiva del Manchester United, è partito ancora una volta titolare, trovando anche il gol nel successo esterno dei Red Devils per 1-2 contro il Crystal Palace. - facebook.com Vai su Facebook

STELLANTIS sotto i 3,41€… davvero? Negli ultimi mesi il titolo ha deluso molti, ma c’è chi ha continuato a incassare cedole mensili anche senza il “super rimbalzo”: un certificato con barriera profonda, prezzo sotto la pari e rendimento potenziale fino al 14% Vai su X

Gli ultimi mesi di Pietrangeli, a luglio il dolore immenso per la morte del figlio - Gli ultimi mesi di vita di Nicola Pietrangeli sono stati segnati drammaticamente dalla tragedia della morte del figlio Giorgio . Come scrive gazzettadelsud.it

Addio Nicola Pietrangeli, le cause della morte dopo mesi difficili - Lo sportivo è scomparso oggi a Roma all’età di 92 anni dopo un lungo periodo segnato dalla malattia che si sarebbe progressivamente aggravata. Da libero.it

Nicola Pietrangeli, chi era il tennista italiano: il figlio morto di tumore, le frecciate a Sinner, la storia con Licia Colò, i funerali: «Venite e restate fino alla fine» - La leggenda del tennis italiano era da qualche mese afflitto da problemi di salute. Secondo leggo.it

Gli ultimi mesi di Nicola Pietrangeli, i ricoveri e la morte del figlio: “Forse dovevo essere punito” - Il dramma degli ultimi mesi di Nicola Pietrangeli: il dolore, malattia e il peso del lutto del figlio prima dell’addio ... Riporta fanpage.it

Come è morto Nicola Pietrangeli? La malattia e gli ultimi mesi di vita del tennista - Nicola Pietrangeli è morto all’età di 92 anni tra il 30 novembre e il 1 dicembre 2025, dopo un periodo di salute molto fragile segnato da un lungo ricovero al Gemelli di Roma e da una “fine in salita” ... Riporta tag24.it

Addio a Pietrangeli, l’ironia pungente e le sue frasi divisive: “Sinner il più forte italiano, forse austriaco”, “le due partite di Berrettini bruttissime” - Negli ultimi anni aveva più volte provocato polemiche per il suo modo di commentare la nuova epoca d'oro del tennis italiano ... Si legge su ilfattoquotidiano.it