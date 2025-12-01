Gli ultimi mesi di Nicola Pietrangeli i ricoveri e la morte del figlio | Forse dovevo essere punito

Il dramma degli ultimi mesi di Nicola Pietrangeli: il dolore, malattia e il peso del lutto del figlio prima dell’addio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli ultimi mesi di Nicola Pietrangeli, i ricoveri e la morte del figlio: “Forse dovevo essere punito” - Il dramma degli ultimi mesi di Nicola Pietrangeli: il dolore, malattia e il peso del lutto del figlio prima dell’addio ... Lo riporta fanpage.it

Come è morto Nicola Pietrangeli? La malattia e gli ultimi mesi di vita del tennista - Nicola Pietrangeli è morto all’età di 92 anni tra il 30 novembre e il 1 dicembre 2025, dopo un periodo di salute molto fragile segnato da un lungo ricovero al Gemelli di Roma e da una “fine in salita” ... Come scrive tag24.it

Nicola Pietrangeli, chi era il tennista italiano: il figlio morto di tumore, le frecciate a Sinner, la storia con Licia Colò, i funerali: «Venite e restate fino alla fine» - La leggenda del tennis italiano era da qualche mese afflitto da problemi di salute. Scrive msn.com