Gli studenti sospesi affiancheranno vigili e servizi di emergenza sulle strade | il progetto in una scuola di Bergamo

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti sospesi o espulsi dalla scuola potranno affiancare le forze dell’ordine, la Polizia locale, gli operatori del 112, della Protezione Civile e i servizi di emergenza e volontariato territoriale. È il progetto dell’istituto di istruzione superiore “ Guido Galli ” di Bergamo in collaborazione con l’associazione “ Ragazzi On the Road ”, nata 18 anni fa proprio nella Bergamasca, in Val Seriana. Il percorso è coordinato dal dirigente scolastico Brizio Luigi Campanelli, che ha scelto di coinvolgere alunni sospesi o destinatari di provvedimenti disciplinari, offrendo loro una possibilità concreta di riorientamento positivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gli studenti sospesi affiancheranno vigili e servizi di emergenza sulle strade il progetto in una scuola di bergamo

© Ilfattoquotidiano.it - Gli studenti sospesi affiancheranno vigili e servizi di emergenza sulle strade: il progetto in una scuola di Bergamo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

studenti sospesi affiancheranno vigiliStudenti sospesi da scuola per motivi gravi, mandiamoli per strada con vigili, forze dell’ordine, operatori del soccorso: esperimento ‘Ragazzi On the Road’ di Bergamo - E del ministro dell’Istruzione che oltre i due giorni di sospensione obbliga gli organi coll ... Riporta tecnicadellascuola.it

studenti sospesi affiancheranno vigiliGli studenti sospesi da scuola dovranno fare volontariato con Polizia locale e 112: il progetto potrebbe diventare nazionale - Il progetto promosso dall’associazione Ragazzi on the road partirà da Bergamo, ma ha già ricevuto l’ok dei ministeri per diventare un modello da diffondere in tutta Italia ... Da skuola.net

Cerca Video su questo argomento: Studenti Sospesi Affiancheranno Vigili