Gli studenti sospesi affiancheranno vigili e servizi di emergenza sulle strade | il progetto in una scuola di Bergamo
Gli studenti sospesi o espulsi dalla scuola potranno affiancare le forze dell’ordine, la Polizia locale, gli operatori del 112, della Protezione Civile e i servizi di emergenza e volontariato territoriale. È il progetto dell’istituto di istruzione superiore “ Guido Galli ” di Bergamo in collaborazione con l’associazione “ Ragazzi On the Road ”, nata 18 anni fa proprio nella Bergamasca, in Val Seriana. Il percorso è coordinato dal dirigente scolastico Brizio Luigi Campanelli, che ha scelto di coinvolgere alunni sospesi o destinatari di provvedimenti disciplinari, offrendo loro una possibilità concreta di riorientamento positivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il CNDDU analizza il progetto di Bergamo per gli studenti sospesi: tra cittadinanza attiva e il rischio di una pedagogia dell'obbedienza. #Comunicati - facebook.com Vai su Facebook
Studenti sospesi da scuola per motivi gravi, mandiamoli per strada con vigili, forze dell’ordine, operatori del soccorso: esperimento ‘Ragazzi On the Road’ di Bergamo - E del ministro dell’Istruzione che oltre i due giorni di sospensione obbliga gli organi coll ... Riporta tecnicadellascuola.it
Gli studenti sospesi da scuola dovranno fare volontariato con Polizia locale e 112: il progetto potrebbe diventare nazionale - Il progetto promosso dall’associazione Ragazzi on the road partirà da Bergamo, ma ha già ricevuto l’ok dei ministeri per diventare un modello da diffondere in tutta Italia ... Da skuola.net