Gli studenti sospesi affiancheranno vigili e servizi di emergenza sulle strade | il progetto in una scuola di Bergamo

Gli studenti sospesi o espulsi dalla scuola potranno affiancare le forze dell’ordine, la Polizia locale, gli operatori del 112, della Protezione Civile e i servizi di emergenza e volontariato territoriale. È il progetto dell’istituto di istruzione superiore “ Guido Galli ” di Bergamo in collaborazione con l’associazione “ Ragazzi On the Road ”, nata 18 anni fa proprio nella Bergamasca, in Val Seriana. Il percorso è coordinato dal dirigente scolastico Brizio Luigi Campanelli, che ha scelto di coinvolgere alunni sospesi o destinatari di provvedimenti disciplinari, offrendo loro una possibilità concreta di riorientamento positivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

