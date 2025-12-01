Gli scoppia un petardo in mano allo stadio | paura per un 21enne

Sono stati momenti di apprensione quelli di domenica 30 novembre per un giovane di 21 anni che, durante l’intervallo di una partita di hockey, ha provato a scoppiare un petardo che gli è esploso in mano. È successo ad Alba di Canazei, all’esterno del Palaghiaccio Gianmario Scola, ed era in corso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it