Gli scoppia un petardo in mano allo stadio | paura per un 21enne

Trentotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati momenti di apprensione quelli di domenica 30 novembre per un giovane di 21 anni che, durante l’intervallo di una partita di hockey, ha provato a scoppiare un petardo che gli è esploso in mano. È successo ad Alba di Canazei, all’esterno del Palaghiaccio Gianmario Scola, ed era in corso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Gli scoppia in mano un petardo durante una partita di hockey: un giovane di 21 anni rischia di perdere un dito. Elitrasportato in ospedale - E' stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento un giovane tifoso del Valdifiemme Hockey Club che, durante l'intervallo del sentitissimo derby contro l'Hockey Fassa, che s ... Segnala ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Scoppia Petardo Mano Stadio