Gli investimenti per la promozione del Made in Italy

"C’È TANTA voglia di investire lungo tutta la filiera, incluso il settore primario. Il Pnrr ha dato l’impulso iniziale, ma sono la mentalità e la visione degli imprenditori a fare la differenza". Marco Lazzari, responsabile del servizio Agribanking di BPER Banca, respinge uno stereotipo ormai superato: "Pensare alle aziende agricole come realtà tradizionali, poco inclini all’innovazione, è un errore. Ogni giorno vediamo business plan che mettono al centro agricoltura di precisione, automazioni, efficientamento, digitalizzazione, transizione ecologica. Sono interventi che generano ritorni economici, ambientali e sociali: benefici per gli agricoltori, per i consumatori e per i territori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli investimenti per la promozione del Made in Italy

La conferenza del 2025 sul valore degli investimenti di alta qualità e sulla promozione del #turismo culturale del distretto di Nyingchi Bayi in Tibet ha visto la firma di accordi per oltre 1,7 miliardi di yuan. Vai su X

Puoi ottenere fino a 100.000€ se lavori nel TURISMO. Regione Campania ha stanziato dei fondi per gli investimenti in adeguamenti strutturali, promozione, marketing e nuove tecnologie (siti web, web app, software) per tutti gli operatori turistici. Scrivici su - facebook.com Vai su Facebook

Gli investimenti per la promozione del Made in Italy - "C’È TANTA voglia di investire lungo tutta la filiera, incluso il settore primario. Si legge su msn.com

Urso, in manovra 9 miliardi per investimenti e Made in Italy - "Solo nell'attuale legge di bilancio abbiamo messo a disposizione del tessuto produttivo un totale di circa 9 miliardi di euro, a partire dal nuovo Piano Transizione 5. Riporta ansa.it

Made in Italy: Santori, stabilità del Paese aiuta le imprese - "Abbiamo iniziato l'anno con i dazi ventilati da Trump, e quindi con molta incertezza e paura, venendo già da tanti anni di incertezza legata alla pandemia, la guerra, i prezzi del gas alle stelle e t ... Secondo ansa.it