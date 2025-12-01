Gli HONOR Magic5 si aggiornano e portano un pizzico di iOS nell’interfaccia

MagicOS 10 si aggiorna su HONOR Magic5 Pro e Magic5 Lite e introduce la possibilità di sincronizzare le notifiche con iPhone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Gli HONOR Magic5 si aggiornano e portano un pizzico di iOS nell’interfaccia

Scopri altri approfondimenti

HONOR Magic5 Pro: ottimo smartphone in sconto di 400€! IMPERDIBILE - Spesso, l'acquisto di uno smartphone top di gamma comporta una compromissione dell'autonomia, generalmente inferiore rispetto alla maggior parte degli smartphone di fascia media. tomshw.it scrive

Smartphone HONOR 90, 90 Lite e Magic5 Lite: eleganti, affidabili e oggi con prezzi super - Attenzione ai coupon disponibili in ogni pagina, con il modello HONOR 90 che è quello con il ribasso più consistente e ... Come scrive hwupgrade.it