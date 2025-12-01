Gli elettori svizzeri respingono due referendum
Gli elettori svizzeri hanno respinto il 30 novembre la sostituzione del servizio militare con un servizio civile obbligatorio per tutti, senza distinzioni di genere, e l’introduzione di una tassa climatica sulle eredità dei più ricchi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
