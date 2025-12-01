Gli azzurrini di Danesi mostrano bel gioco ma la Pergolettese è più concreta Primavera successo sfiorato contro la capolista
carrarese 2 pergolettese 3 CARRARESE: Bencaster, Semilia (22’ st Saitta), Nardini (37’ st Ferrari), Romagnoli, Ravecca, Lemmetti, Liberali, Margherini (37’ st Bartoli), Di Tonno, Baroncelli (22’ st Lleshi), Bordoni (1’ st Fanucchi). A disp. Bernardi, Poli, Olivo, Zappelli, Arrighi, Donadel, Ciavarella. All. Danesi. PERGOLETTESE: Cattaneo, Tenace, Vitellaro, Belloni, Rigonelli, Ogliari, Guarnieri (29’ st Beltrami), Sangiovanni, Giroletti, Gorno (22’ st Soprani), Parmigiani. A disp. Lavezzi, Baronchelli, Giordano, Manzatto, Silvestri, Garavelli, Bellino, Di Sancarlo, Valletti. All. Protasi. Arbitro: Subhan di Pontedera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Mondiali U17 Perché il terzo posto dell'Italia ai Mondiali Under 17 è un risultato storico? Chi è Alessandro Longoni, il portiere para-rigori contro il Brasile? EUROSPORT A Doha gli azzurrini di Massimiliano Favo battono 4-2 ai rigori il Brasile nella finalina e sal - facebook.com Vai su Facebook
Gli azzurrini di Danesi mostrano bel gioco, ma la Pergolettese è più concreta. Primavera, successo sfiorato contro la capolista - carrarese 2 pergolettese 3 CARRARESE: Bencaster, Semilia (22’ st Saitta), Nardini (37’ st Ferrari), Romagnoli, Ravecca, Lemmetti, Liberali, Margherini (37’ st Bartoli), Di ... Lo riporta sport.quotidiano.net