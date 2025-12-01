Gli assist di Hojlund valgono oro i due per Neres sono 30mila euro Di Marzio

Non ha segnato, ma è risultato decisivo nelle ultime due gare di Serie A con altrettanti assist per Neres (uno contro l’Atalanta e l’altro contro la Roma). Rasmus Hojlund si sta confermando un elemento preziosissimo nello scacchiere del Napoli di Antonio Conte. E se il ‘mal di gol’ è qualcosa che prima o poi andrà risolto, i passaggi vincenti rappresentano già una notizia molto lieta nel bilancio personale dell’attaccante danese. Come riferisce infatti il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, grazie agli impeccabili suggerimenti per il brasiliano, l’ex United si è avvicinato di parecchio allo sbloccare un bonus presente all’interno del contratto firmato col club azzurro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gli assist di Hojlund valgono oro, i due per Neres sono 30mila euro (Di Marzio)

