Quando nessuno se lo aspettava, Marco Giuliodori ha piazzato la zampata vincente: ha dato l’illusione di tenere la squadra arroccata in difesa a protezione del pareggio, ma poi ha confezionato il 2-1 con un contropiede da manuale, con Ronchetti che ha realizzato il 2-1. Un’azione non certo frutto del caso, ma preparato nei minimi dettagli: "Sono molto contento, i ragazzi mi hanno regalato una grande gioia. Sapevamo che in questo stadio, contro una squadra come l’ Ancona avremmo sofferto, ma questo fa parte del gioco. Penso che, per come ci siamo comportati, la vittoria sia più che meritata". Giuliodori glissa sugli errori arbitrali: "Preferisco concentrarmi sulla prestazione della mia squadra, che ha dimostrato di giocarsela contro una delle più forti del torneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Giuliodori: "I ragazzi mi hanno regalato una gioia immensa. Ora avanti così"