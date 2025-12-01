Giuli su attacco a La Stampa | Serve vigilanza democratica

Lapresse.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È importante che nessuno sottovaluti certi segnali ai limiti dell’eversione provenienti da ambienti estremisti, oltranzisti, che si travestono da ProPal ma arrivano a compiere atti di violenza intimidatoria oggettivamente pericolosi”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine di una visita nella redazione de La Stampa a Torino dopo l’assalto di venerdì scorso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

giuli su attacco a la stampa serve vigilanza democratica

© Lapresse.it - Giuli su attacco a La Stampa: “Serve vigilanza democratica”

Leggi anche questi approfondimenti

giuli attacco stampa serveGiuli su attacco a 'La Stampa': «Segnale al limite dell'eversione, serve vigilanza democratica» - «È importante che nessuno sottovaluti certi segnali ai limiti dell'eversione provenienti da ambienti estremisti, oltranzisti, che si travestono da ProPal ma arrivano a compiere atti di vi ... Riporta msn.com

giuli attacco stampa serveGiuli in visita a ‘La Stampa’: “Attacco segnale al limite dell’eversione” - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, si è recato lunedì mattina in visita nella redazione de La Stampa a Torino dopo l’assalto di venerdì scorso da parte di un gruppo di attivisti Pro Pal. Secondo msn.com

giuli attacco stampa serveBlitz a La Stampa, Giuli: “Segnali al limite dell’ eversione” - "Ambienti oltranzisti e estremisti che si travestono da ProPal" "È importante che nessuno sottovaluti certi segnali, al limite dell'eversione, provenienti da ambienti oltranzisti e estremisti che si t ... Secondo msn.com

giuli attacco stampa serveIl ministro Giuli nella redazione della Stampa a Torino: «Quando i centri sociali diventano focolai di violenza devono essere liberati» - «Su Askatasuna ho sempre detto che i centri sociali o sono strutture che vivono nella legalità o devono essere liberati». Scrive torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Giuli Attacco Stampa Serve