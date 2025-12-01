Giuli su attacco a La Stampa | Serve vigilanza democratica

“È importante che nessuno sottovaluti certi segnali ai limiti dell’eversione provenienti da ambienti estremisti, oltranzisti, che si travestono da ProPal ma arrivano a compiere atti di violenza intimidatoria oggettivamente pericolosi”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine di una visita nella redazione de La Stampa a Torino dopo l’assalto di venerdì scorso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giuli su attacco a La Stampa: “Serve vigilanza democratica”

Il ministro Giuli nella redazione della Stampa a Torino: «Quando i centri sociali diventano focolai di violenza devono essere liberati» - «Su Askatasuna ho sempre detto che i centri sociali o sono strutture che vivono nella legalità o devono essere liberati». Scrive torino.corriere.it