Giuli in visita a ‘La Stampa’ | Attacco segnale al limite dell’eversione
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, si è recato lunedì mattina in visita nella redazione de La Stampa a Torino dopo l’assalto di venerdì scorso da parte di un gruppo di attivisti Pro Pal. “È importante che nessuno sottovaluti certi segnali ai limiti dell’eversione provenienti da ambienti estremisti, oltranzisti, che si travestono da ProPal ma arrivano a compiere atti di violenza intimidatoria oggettivamente pericolosi”, ha detto il titolare del Mic. “ È un attacco alla democrazia che proviene dall’estremismo dei centri sociali e non tiene conto del fatto che quando si colpisce un giornale, in particolare La Stampa a Torino, si colpisce un presidio di libertà e democrazia”, ha aggiunto Giuli, “a questa forma di violenza bisogna rispondere in modo coeso, con una vigilanza che parta da tutte le istituzioni e i corpi sociali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
