Giuli | ‘brutto clima se uno scrittore è contestato per un libro’

Imolaoggi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Culicchia è stato contestato nei giorni scorsi per la presentazione del suo libro su Sergio Ramelli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

giuli 8216brutto clima se uno scrittore 232 contestato per un libro8217

© Imolaoggi.it - Giuli: ‘brutto clima se uno scrittore è contestato per un libro’

Altre letture consigliate

giuli 8216brutto clima scrittoreGiuli, ‘brutto clima se scrittore è contestato per un libro’ - "C'è un clima oggettivamente brutto, perché quando anche il direttore Culicchia viene contestato perché presenta un suo libro, quando il ... Segnala msn.com

giuli 8216brutto clima scrittoreGiuli, solidarietà a Culicchia: "brutto clima se scrittore è contestato per un libro" - Il direttore del Circolo dei lettori era stato contestato a Susa per il suo libro su Sergio Ramelli ... Secondo rainews.it

Giuli: “Ciriani e il clima da Br? Nel teatro del conflitto politico ci facciamo la faccia cattiva. Ma dialogo c’è” - Lo stesso Giuli poco prima aveva precisato:”Le Brigate Rosse non torneranno perché non c’è il clima delle Br, perché siamo in buone mani”. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Giuli 8216brutto Clima Scrittore