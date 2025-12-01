Giugliano senzatetto americano vive in strada da giorni | cittadini preoccupati

Sta creando apprensione la presenza di un senzatetto a Giugliano. Si tratta di un uomo di circa 50 anni, di nazionalità americana, che da diversi giorni dorme in strada. È stato avvistato prima in via Colonne, poi in via Spallanzani, traversa di via Marchesella.   . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano senzatetto americano vive in strada da giorni cittadini preoccupati

© Teleclubitalia.it - Giugliano, senzatetto americano vive in strada da giorni: cittadini preoccupati

