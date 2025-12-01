Giugliano Braccialetti Rosa | al via la raccolta di doni di Natale per i bimbi bisognosi

Teleclubitalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giugliano, “Braccialetti Rosa”: al via la raccolta di doni di Natale per i bimbi L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano braccialetti rosa al via la raccolta di doni di natale per i bimbi bisognosi

© Teleclubitalia.it - Giugliano, “Braccialetti Rosa”: al via la raccolta di doni di Natale per i bimbi bisognosi

Altre letture consigliate

Giugliano, marcia di Braccialetti rosa: al fianco delle pazienti oncologiche e delle vittime di violenza - Si è tenuta oggi la marcia di Braccialetti rosa, l’associazione che da anni è al fianco delle donne, in particolare delle pazienti ... Secondo ilmattino.it

Giugliano, festa della mamma: la marcia dei braccialetti rosa per la lotta contro il cancro - Nel cuore della città, tra sorrisi, commozione e tanta solidarietà, si è svolta oggi la tradizionale passeggiata ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Braccialetti Rosa Via