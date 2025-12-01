Giro d’Italia 2026 | svelato il percorso si parte dalla Bulgaria Non mancano le salite una sola cronometro

Tolto il sipario sull’edizione numero 109 della Corsa Rosa: scatterà dalla Bulgaria, con un’ennesima partenza dall’estero, il Giro d’Italia 2026. Prima tappa, l’8 maggio, da Nessebar, conclusione ovviamente nella Capitale, a Roma, il 31 maggio. Prima frazione con arrivo a Burgas, che assegnerà la prima Maglia Rosa, molto probabilmente ad un velocista. Simbolo del primato che cambierà il giorno successivo: si vedono le prime salite nei 220 chilometri verso Valiko Tarnovo. Terza frazione con arrivo in quel di Sofia per concludere il weekend bulgaro. Si ripartirà poi dal Bel Paese, precisamente dalla Calabria: da Catanzaro a Cosenza, in una frazione mossa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026: svelato il percorso, si parte dalla Bulgaria. Non mancano le salite, una sola cronometro

Altre letture consigliate

Su il sipario sul Giro d'Italia 2026 Oggi verrà svelato alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma il nuovo percorso del Giro d'Italia La diretta sarà trasmessa su Discovery+ dalle 15:30 alle 17:30 #Giroditalia #Ciclismo - facebook.com Vai su Facebook

Svelato il percorso del Giro d’Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma passando per il Cilento - 459 km, partenza in Bulgaria, Cima Coppi sul Giau e tappa campana da Paestum a Napoli. infocilento.it scrive

Giro d’Italia 2026, svelato il percorso: il via dalla Bulgaria, l’arrivo ancora a Roma: date e tappe - Oggi è stato svelato il percorso del Giro d'Italia 2026, che scatterà dalla Bulgaria venerdì 8 maggio e si chiuderà a Roma domenica 31 maggio. Scrive fanpage.it

La presentazione del Giro d'Italia 2026, partenza in Bulgaria: sesta tappa a Napoli - La prossima edizione è stata presentata nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre con una diretta ... Da ilmattino.it

Giro d’Italia 2026, la presentazione ufficiale è l’1 dicembre ma online c’è già l’intero percorso - RCS Sport ha ufficializzato la presentazione del Giro d’Italia 2026 il prossimo 1 dicembre 2026 quando verrà svelato il percorso e la struttura delle singole 21 tappe in programma dal 9 al 31 maggio. Scrive fanpage.it

Il Giro d’Italia torna in Liguria nel 2026, arrivo di tappa a Chiavari - Ma si punta anche a fare il bis, a ottenere una partenza e ci sono ottime chance di farcela ... Scrive ilsecoloxix.it

Giro d'Italia 2026, tre tappe in Bulgaria, tra le montagne Carì e Piani di Pezzè - RCS Sport non ha ancora presentato la partenza del Giro d'Italia 2026, ma il presidente Urbano Cairo ha confermato durante il Festival dello Sport che questa avverrà in Bulgaria. Lo riporta it.blastingnews.com