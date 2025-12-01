Giro d'Italia 2026 svelato il percorso | il via dalla Bulgaria l'arrivo ancora a Roma Date e tappe
Presentato il Giro d'Italia 2026. Si parte l'8 maggio dalla Bulgaria, arrivo il 31 maggio a Roma. La Cima Coppi sarà il Passo Giau. Il Giro transiterà anche da Milano e Napoli e sconfinerà anche in Svizzera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il percorso del Giro d'Italia 2026: tutte le tappe, partenza dalla Bulgaria, arrivo a Roma - Per la prima volta nella storia, la Grande Partenza del Giro d'Italia sarà in Bulgaria: le prime tre tappe della 109ª edizione attraverseranno il Paese balcanico da Nessebar a Sofia, per oltre 600 km ... Secondo corriere.it
Tutte le tappe del Giro d'Italia 2026: una cronometro, sette arrivi in salita. Ecco i 3.459 km della Corsa Rosa - 000 metri di dislivello per il Giro 2026: Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, la frazione svizzera verso Carì e il tappone dolomitico con Giau (Cima Coppi) e Falzarego prima ... corriere.it scrive
