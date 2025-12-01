Giro d'Italia 2026 svelato il percorso | il via dalla Bulgaria l'arrivo ancora a Roma Date e tappe

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato il Giro d'Italia 2026. Si parte l'8 maggio dalla Bulgaria, arrivo il 31 maggio a Roma. La Cima Coppi sarà il Passo Giau. Il Giro transiterà anche da Milano e Napoli e sconfinerà anche in Svizzera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

giro d italia 2026Ecco il Giro d'Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma. La cima Coppi sarà il Giau - Presentata all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma la 109ª edizione della corsa rosa: dall'8 al 31 maggio, 21 tappe, 3. Si legge su msn.com

giro d italia 2026Giro d’Italia 2026, partenza dalla Bulgaria: date, tappe e percorso - E' la prima volta che la Corsa Rosa partirà da qui, come annunciato oggi nella conferenza ... lapresse.it scrive

giro d italia 2026Giro d’Italia 2026: due tappe liguri, un arrivo a Chiavari e una partenza da Imperia - Presentata la Corsa Rosa che con l’undicesima e la dodicesima frazione (Porcari- Da ilsecoloxix.it

giro d italia 2026Il percorso del Giro d'Italia 2026: tutte le tappe, partenza dalla Bulgaria, arrivo a Roma - Per la prima volta nella storia, la Grande Partenza del Giro d'Italia sarà in Bulgaria: le prime tre tappe della 109ª edizione attraverseranno il Paese balcanico da Nessebar a Sofia, per oltre 600 km ... Secondo corriere.it

giro d italia 2026Tutte le tappe del Giro d'Italia 2026: una cronometro, sette arrivi in salita. Ecco i 3.459 km della Corsa Rosa - 000 metri di dislivello per il Giro 2026: Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, la frazione svizzera verso Carì e il tappone dolomitico con Giau (Cima Coppi) e Falzarego prima ... corriere.it scrive

giro d italia 2026Giro d'Italia 2026: si parte dalla Bulgaria, gran finale in Friuli - Il Giro d'Italia 2026 scatterà da Nesebar l'8 maggio prossimo e si concluderà a Roma il 31 dopo aver superato sette arrivi in salita ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia 2026