Giro d’Italia 2026 | si parte dalla Bulgaria arrivo ancora a Roma Date e tappe

Sport.periodicodaily.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato il Giro d’Italia 2026, giunto alla 109esima edizione. La corsa rosa prenderà via l’ 8 maggio dalla Bulgaria, dove si svolgeranno tre tappe, e terminerà il 31 maggio a Roma, per un totale di 3459 km e 50.000 metri di dislivello. Il percorso prevede una cronometro individuale, sette tappe di media montagna, otto di pianura, cinque di alta montagna con sette arrivi in salita. GIRO D’ITALIA 2026: DATE E TAPPE – 8 maggio, 1a tappa: Nessebar-Burgas, 156 km – 9 maggio, 2a tappa: Burgas-Veliko Tarnovo, 220 km – 10 maggio, 3a tappa: Plovdiv-Sofia, 174 km – 11 maggio, riposo – 12 maggio, 4a tappa: Catanzaro-Cosenza, 144 km – 13 maggio, 5a tappa: Praia a Mare-Potenza, 204 km – 14 maggio, 6a tappa: Paestum-Napoli, 161 km – 15 maggio, 7a tappa: Formia-Blackhouse, 246 km – 16 maggio, 8a tappa: Chieti-Fermo, 159 km – 17 maggio, 9a tappa: Cervia-Corno alle Scale, 184 km – 18 maggio, riposo – 19 maggio, 10a tappa: Viareggio-Massa(cron. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com

