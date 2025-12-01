Giro d’Italia 2026 prime tre tappe in Bulgaria | arrivo a Roma

E’ stata presentato all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma il percorso della 109a edizione del Giro d’Italia, con la partenza prevista in Bulgaria l’8 maggio e arrivo a Roma il 31 maggio 2026. Le prime tre tappe della corsa si svolgeranno tutte all’estero, in Bulgaria appunto, con l’ultima frazione con arrivo nella capitale Sofia. Già nel corso della seconda settimana, con tappe in Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo ci saranno arrivi sul lungomare di Napoli e in salita sul Blockhouse in Abruzzo. Nel percorso è prevista una cronometro individuale di 40.2 km, la ‘Tappa Bartali’ in Toscana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, prime tre tappe in Bulgaria: arrivo a Roma

