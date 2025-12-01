Giro d' Italia 2026 le Marche nel percorso | l' ottava tappa è la Chieti Fermo

Fermo, 1° dicembre 2025 — Il Giro d’Italia torna nelle Marche con una frazione che profuma di attesa, di storia e di strappi tagliati su misura per il pubblico marchigiano. L’ottava tappa del 2026, la Chieti–Fermo, lunga 159 chilometri e valutata tre stelle su cinque come scala di difficoltà, sarà il cuore pulsante della prima settimana della Corsa Rosa: un giorno che potrebbe già incidere sulle ambizioni dei big, un passaggio chiave nella risalita verso nord dopo la grande partenza in Bulgaria. La presentazione ufficiale. La presentazione ufficiale del percorso si è tenuta oggi all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, in una cornice che ha riunito protagonisti del ciclismo di ieri e di oggi, autorità, campioni come Simon Yates ed Elisa Longo Borghini, e volti storici come Vincenzo Nibali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro d'Italia 2026, le Marche nel percorso: l'ottava tappa è la Chieti Fermo

