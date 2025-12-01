Giro d’Italia 2026 il percorso e le 21 tappe ai raggi X Le stellette di difficoltà

PERCORSO E TAPPE GIRO D’ITALIA 2026. Prima tappa: Neseb?r – Burgas 156 km ** Saranno i velocisti a giocarsi la prima Maglia Rosa dell’edizione numero 109. In Bulgaria sarà sicuramente una volata ad aprire i giochi (un solo GPM, di quarta categoria, molto lontano dal traguardo). Seconda tappa: Burgas – Valiko Tarnovo 220 km *** Arrivano subito le prime salite, quasi sicuramente cambierà il simbolo del primato. Occhio soprattutto all’ultima ascesa, di terza categoria: verso il Monastero di Lyaskovets, circa 3.5 km al 7.5%, con scollinamento a pochissimi chilometri dal traguardo. Terza tappa: Plovdiv – Sofia 174 km ** Altra volata? La salita di Borovets è molto lunga, ma con pendenze non arcigne e termina a 70 chilometri dal traguardo: c’è tutto il tempo per riorganizzarsi per le compagini dei velocisti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Le stellette di difficoltà

