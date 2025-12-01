Presentata la Corsa Rosa che con l’undicesima e la dodicesima frazione (Porcari-Chiavari e Imperia-Novi Ligure) attraverserà tutte e quattro le province della regione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Giro d’Italia 2026: due tappe liguri, un arrivo a Chiavari e una partenza da Imperia