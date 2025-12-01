Giro d’Italia 2026 | dalla Bulgaria a Roma passando per la Toscana Le tappe

Comincia venerdì 8 maggio Nessebar (Bulgaria) il Giro d'Italia 2026. Esordio assoluto per la Corsa Rosa nel paese dei Balcani che ospiterà le prime tre frazioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

