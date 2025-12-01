girmay passa alla nsn cycling team

Roma, 1 dicembre 2025 - Dopo settimane di speculazioni, aperte dalla certezza di essere fuori dal progetto che vede in atto l'imminente fusione tra Lotto e Intermarché-Wanty, Biniam Girmay rompe gli indugi sul suo futuro, accasandosi alla 'nuova' NSN Cycling Team. I dettagli dell'operazione e le dichiarazioni di Girmay. L'eritreo ha firmato un contratto di 3 anni con la squadra nata dalle rovine della Israel-Premier Tech, che così si regala subito un botto importante di ciclomercato con la speranza di aprire un ciclo vincente: lo stesso spera di fare il vincitore della Gand-Wevelgem 2022, premiato nei giorni scorsi insieme a Kim Le Court-Pienaar come miglior corridore africano e il cui commento sull'imminente svolta non si è fatto attendere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

